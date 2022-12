Heat implanta protocolo de terapia trombolítica para casos de AVC

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, implantou o protocolo institucionalizado de terapia trombolítica em pacientes que chegam no setor de emergência com sintomas agudos de acidente vascular cerebral (AVC). Os médicos administram um medicamento na veia do paciente para restabelecer o fluxo sanguíneo cerebral, e consequentemente tentar reverter os sintomas do AVC.

O procedimento, que tem que contar com um socorro rápido até o hospital, vem salvando vidas e evitando, principalmente, que os pacientes fiquem com sequelas permanentes. Tais como: dificuldade na fala, fraqueza ou até mesmo paralisia total do membro. O primeiro passo para o procedimento é a realização de uma tomografia, essencial para definição do melhor tratamento.

“O paciente chega na emergência e é identificado um possível AVC. Imediatamente, a equipe que integra o protocolo de AVC é acionada. Esta equipe é composta por médicos emergencistas, neurologistas, radiologistas, enfermeiros e farmacêuticos. Após a tomografia, iniciamos o procedimento. É uma corrida contra o tempo, pois temos que agir em um espaço de até quatro horas e 30 minutos. Quanto antes o paciente chega à emergência, a chance de recuperação é melhor”, explica a neurologista Ana Beatriz Soldati, que trabalha em conjunto com os médicos Rogério Silveira e Frederico Guaraci.

Após o procedimento, o paciente é encaminhado para o Centro de Tratamento Intensivo. No local, ele é monitorado pela equipe médica, de enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. O medicamento elegível é o Actilyse 50mg/50ml, fármaco com alto custo, mas que diminui o tempo de internação, sequelas e o tempo de recuperação do paciente.

O Hospital Estadual Alberto Torres é referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas. Administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Heat atendeu nos últimos onze meses cerca de 100 mil pacientes, entre urgência e emergência, centro de trauma e consultórios de pós cirurgia.