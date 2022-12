COT/SG comemora aniversário de 16 anos do Projeto com jogo beneficente

O jogo começa às 8h, com a primeira partida sendo realizada pelas crianças do COT do Porto Novo. Já às 10h, o duelo será entre o 'Time das Estrelas' e os amigos do Clayton Divina - Foto: Divulgação

A equipe do Centro de Oportunidades ao Talento (COT), conhecido como ‘Projeto COT’, realiza, no próximo dia 17, um jogo beneficente em comemoração aos 16 anos do Projeto. O evento será aberto ao público, com entrada gratuita levando 1kg de alimento não perecível.

O jogo começa às 8h, com a primeira partida sendo realizada pelas crianças do COT do Porto Novo. Já às 10h, o duelo será entre o 'Time das Estrelas' e os amigos do Clayton Divina, fundador e presidente do Projeto.

O evento será realizado no Centro de Treinamento do COT (antigo campo do Cruzeiro), na Rua Porto da Pedra, s/n, no bairro Porto Novo. A comemoração contará com a presença de diversas celebridades do futebol, como Léo Matos (jogador do Vasco), André Carvalho (treinador de goleiros do Fluminense), Douglas Silva (ex jogador do Flamengo), Ricardo Rocha (ex jogador e campeão do mundo em 1994) e muitos outros, além dos padrinhos do Projeto, como Diego Souza (jogador do Grêmio).

Sobre o Projeto

O projeto social criado por Clayton Divina, que é ex-jogador de futebol profissional e presidente do COT, é uma referência no Brasil e tem como objetivo desenvolver crianças e adolescentes através do esporte. O projeto também conta com uma equipe de professores qualificada e garante às crianças e adolescentes uma oportunidade para que o sonho do futebol profissional seja uma realidade na vida dos alunos.

A equipe do Centro de Oportunidades ao Talento, projeto criado por Clayton Divina, que é ex-jogador de futebol profissional e presidente do COT, também costuma realizar peneiras com clubes parceiros, assim como já aconteceram em diversos eventos ao longo desses 16 anos.

As crianças que tiverem interesse em entrar no projeto precisam estar matriculadas e frequentando regularmente a escola. O COT está presente em São Gonçalo (RJ), Santa Isabel (RJ) e Tabuleiro (MG). Já a sede fica localizada na Rua Silvio Vale, nº 45, no bairro do Gradim, em São Gonçalo.

Todas as informações, sobre o COT podem ser encontradas no Instagram: projetocotsg ou no Facebook: cotcentrodeoportunidadeaotalento.