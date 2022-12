Biblioteca Parque Estadual abre agenda para gravações gratuitas em estúdio de última geração

A Biblioteca Parque Estadual, equipamento idealizado pelo Governo do Estado do Rio por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abriu a agenda de horários do seu estúdio de produção de faixas de áudio para receber artistas de todo o estado. A ideia é criar oportunidades para quem não tem recursos financeiros para gravar composições e projetos de áudio e, assim, impulsionar os novos artistas pro mercado de streaming e outras plataformas digitais.

Localizado no Centro da cidade do Rio, o estúdio da Biblioteca Parque conta com os mais modernos equipamentos, democratizando o acesso à arte e à cultura para os cidadãos artistas fluminenses. O objetivo é acolher, além de músicos, locutores, podcasters, dubladores, produtores (que querem realizar o processo de mixagem e masterização no espaço do estúdio) e pessoas que gravam audiobooks, entre outros. O foco é inteiramente destinado à valorização da arte como um todo.

"É imprescindível que o estado coloque à disposição da população, ainda mais daquela parcela que quer produzir, seus equipamentos como meio de criar oportunidade. E quando isso é feito para fomentar e dar chance a novos artistas, todo mundo sai ganhando", avalia o governador Cláudio Castro.

À convite da biblioteca, quatro artistas de São Gonçalo se juntaram para produzir um clipe especial para a divulgação do serviço. O quarteto formado por Magno Moreno, Martinho Luthero (Tello), Alexsandro Ferreira e Romero Amaral (Mano Canadá) se reuniu no dia 17 de novembro e entraram em estúdio para uma experiência inédita e inesquecível. Foi assim que o rapper de São Gonçalo, Magno Moreno, classificou o convite.

"A experiência de cantar o jingle do estúdio foi muito gratificante. Estou feliz e honrado de ter sido convidado para esse projeto. Nunca imaginei que esse local tivesse uma diversidade tão grande de estúdios. Tenho certeza que essa chamada vai provocar muita coisa boa. É uma forma da música chegar a todas as pessoas. Novos artistas terão a chance de conhecer melhor o espaço e gravar suas faixas em ótima qualidade. Com certeza vai ser algo muito importante para a cena do Rap, do Hip-Hop e da música em geral", comemorou.

”Emancipação e construção da cidadania de jovens artistas”

O estúdio é destinado a pessoas que querem fazer arte e sonham em dar um salto na carreira de uma forma profissional e supervisionada. Fabio Aquino, operador responsável pelo estúdio, é formado em música e exalta o poder da arte, argumentando para justificar a razão do estúdio existir. Para ele, democratizar arte é fundamental.

"O grande barato do estúdio da Biblioteca Parque é que ele é um espaço todo nosso. Tá pago! É público e democrático. É um local aberto onde todos podem ter acesso, principalmente aqueles que possuem menos condições financeiras. Contamos com equipamentos musicais de primeiro mundo, isso é algo sensacional para um local gratuito - diz, acrescentando que “o equipamento disponibilizado pelo governo é a emancipação do ser humano, independente da condição, raça e crença, permitindo a construção da cidadania dos jovens artistas”.

"Estar no estúdio da Biblioteca Parque é incrível, só conhecendo para saber como é a experiência. Fica o convite para todos que quiserem chegar, pois é de graça e essa qualidade vocês só vão encontrar aqui. Sou produtor e fiquei impressionado com a estrutura. Brota na BPE que vocês não vão se arrepender! " completa o músico Tellow (Martinho Luthero), que participou da gravação.



O estúdio, que funciona das 10h às 17h, de segunda à sexta, está preparado não só para receber artistas que desejam emplacar suas músicas nas plataformas digitais. Quem tiver o desejo de produzir conteúdo em áudio basta fazer um agendamento prévio pelo e-mail estudiobperj.cultura@gmail.com. Com o agendamento confirmado, o solicitante receberá toda a supervisão necessária para a produção desejada. A Biblioteca Parque Estadual fica na Avenida Presidente Vargas, 1261, no Centro do Rio.