Consulta pública vai escolher painel decorativo em praça do Boaçu

Foi aberta, nesta quarta-feira (7), a consulta pública que vai decidir o painel decorativo que será grafitado na Praça do Barenco, no bairro Boaçu. A população pode escolher o projeto dos artistas do grafite Gustavo Amaral, o Gut, e Carlos Eduardo Oliveira, o Eduardo Tex Two, através do aplicativo Colab disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas IOS e Android.

Uma equipe da Prefeitura esteve na praça no primeiro dia de votação para apresentar aos alunos da Escola Estadual Monsenhor Barenco Coelho os dois projetos, já que o desenho será feito no paredão da unidade de ensino.

O artista Gut tem o projeto para retratar uma mistura de natureza e cultura local representando a banda formada por alunos da escola e muito elogiada no bairro. Já o Eduardo Tex Two, além da cultura e da natureza, quer incluir o esporte, retratando as atividades praticadas no entorno da praça, como a capoeira, a bike e o futebol.

Os alunos ficaram curiosos e adoraram a iniciativa. A estudante Géssica Menezes, de 15 anos, se animou e já baixou o aplicativo para votar. “Geralmente não se importam com o que adolescentes pensam, e deixarem a gente decidir o que vai ser grafitado na nossa escola, é muita satisfação. Vou baixar o aplicativo agora para votar. Tomara que ganhe o que eu escolhi”, disse.

A ação está reunindo três grandes projetos da Prefeitura de São Gonçalo: Praça Renovada, que revitaliza os espaços públicos de lazer; Cidade Ilustrada, que está transformando as vias públicas em galerias de artes ao ar livre com painéis de grafite, e o Colabore SG, que permite que o cidadão interaja com o poder público através do aplicativo Colab.

A consulta ficará aberta até a quarta-feira (14) e quem quiser votar pode conhecer melhor os dois projetos pelo aplicativo Colab. Cada perfil inscrito poderá votar uma única vez. O projeto vencedor será executado logo após o resultado da votação.