Hospital Estadual Alberto Torres inicia projeto Acreditação Hospitalar

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, iniciou esta semana o processo de acreditação hospitalar. O processo de acreditação é pautado na avaliação de padrões de referência e indicadores já previamente definidos, a citar estruturas, processos e resultados dentro dos serviços oferecidos.

O processo começou com a visita de avaliadores do Instituto Qualisa de Gestão, instituição credenciada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Após receberem todas as informações, no Núcleo de Estudo e Pesquisa, sobre o funcionamento do hospital, entre produção assistencial, projetos executados e investimentos, o grupo percorreu todos os setores do HEAT.

Junto aos diretores do hospital, da equipe de Gestão e Qualidade, coordenadores e gerentes de setores e médicos, os avaliadores primeiro conheceram o Centro de Trauma, único modelo público do nosso Estado que reúne infraestrutura específica e tecnologia de ponta voltadas para esse perfil de atendimento em um só espaço como nos de melhores centros de trauma do mundo. No local, foram informados do protocolo utilizado para receber e prestar assistência a um paciente no setor, desde a chegada por ambulância, viatura policial ou aeronave.

Em seguida, conheceram o CTI do trauma com 35 leitos de terapia intensiva, que pelo quarto ano consecutivo, recebeu o Selo Top Performer, concedido pela Epimed Solutions, empresa líder no mercado de soluções de gestão de informações clínicas, especializada no desenvolvimento de sistemas voltados para melhorar a qualidade e eficiência do atendimento hospitalar. O CTI apresenta baixa taxa de mortalidade e otimização dos recursos utilizados.

A visita terminou no setor de emergência da unidade. Os avaliadores conheceram a principal porta de entrada do hospital, o ambiente de acolhimento e classificação de risco, setor de emergências pediátricas, salas vermelha e amarela, consultórios médicos e os outros CTIs do hospital.

O diretor do Hospital Estadual Alberto Torres, Raphael Riodades, garante que o objetivo de buscar certificação da unidade Hospitalar é promover uma série de ações para aprimorar ainda mais a qualidade da assistência, capacitando os recursos humanos existentes, uniformizar e capilarizar os processos de qualidade e desenvolver estratégias de gestão, tornando o HEAT a primeira unidade pública de urgência e emergência com este selo de qualidade no Estado do Rio de Janeiro.

Por meio da acreditação, a instituição de saúde garante confiabilidade diante da sociedade, atesta a eficiência das suas estratégias de gerência e produz parâmetros seguros de melhoria contínua. O objetivo é promover um processo constante de avaliação e aprimoramento nos serviços de saúde e, dessa forma, melhorar a qualidade da assistência.