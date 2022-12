Empresário que convocou grupos para atos antidemocráticos é preso pela PF

A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite dessa terça-feira (6), no acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília, o empresário bolsonarista Milton Baldin, conhecido por convocar, no fim do mês passado, grupos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a protestaram contra a eleição de Lula.

Ele convidou caminhoneiros, população com "armas legalizadas" e Caçadores Atiradores e Colecionadores (CACs) para protestos organizados na entrada do Quartel-General do Exército, na Capital Federal, o que fez com que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator de investigações sobre a organização e o financiamento de manifestações antidemocráticas, determinasse sua prisão.

Baldin foi levado pelos policiais federais para prestar depoimento na Superintendência da PF, em Brasília.

"São só 15 dias, não vai fazer diferença. E também queria pedir aos CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores), que têm armas legais, hoje nós somos, inclusive eu, 900 mil atiradores, venham aqui mostrar presença", disse o empresário em palco montado no acampamento dos apoiadores de Bolsonaro.

Ele também pediu a amigos do agronegócio a liberação de caminhoneiros, por aproximadamente 15 dias, para que eles pudessem participar dos protestos.

No dia 29 de novembro, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) solicitou a investigação e responsabilização do empresário à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).