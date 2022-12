Aulas de ginástica gratuitas para mulheres em Alcântara, São Gonçalo

Neste mês, o Pátio Alcântara proporcionará, gratuitamente, a última edição das aulas de ginástica aeróbica para mulheres. Na varanda do empreendimento, todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 10h, o público feminino pode cuidar da saúde e praticar exercícios físicos dinâmicos com segurança e com acompanhamento de um profissional de Educação Física.

O exercício aeróbico proporciona diversos benefícios para a saúde física e mental, como perda de peso, controle da pressão arterial e do açúcar no sangue, aumento do fluxo sanguíneo, fortalecimento da musculatura e mobilidade. Ainda, a prática do exercício físico faz com que o corpo produza endorfinas, hormônio que provoca a sensação de bem-estar.

O projeto foi implementado em março, no mês da mulher, e conta com uma grande turma em todas as edições. A iniciativa é uma parceria do Pátio Alcântara com a Política Pública para Mulheres e com a Secretária de Turismo e Lazer do município.. Para participar das atividades, as inscrições devem ser feitas no site do Pátio Alcântara (www.patioalcantara.com.br).

Aulão de Ginástica

Data: terças e quintas

Horário: das 9h às 10h

Local: Varanda do Pátio Alcântara (Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo)

Inscrições gratuitas no site www.patioalcantara.com.br

ATIVIDADE GRATUITA