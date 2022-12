Éder Militão volta a seguir e curtir fotos da ex-namorada

Zagueiro da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e conhecido pela polêmica briga de pensão com mãe de sua filha, a influenciadora Karoline Lima, Éder Militão voltou a seguir, curtir e comentar nas publicações da ex-namorada, com quem se relacionou antes de Karoline.

A ex é Tiffany Alvares, de 23 anos, também influenciadora. Os dois namoraram em 2019, mas nunca chegaram a assumir a união publicamente. Ao mesmo tempo, Tiffany, que inclusive, chegou a ser apresentada à família do jogador, postava fotos com Militão e acompanhava as partidas do Real Madrid.

O relacionamento acabou no fim do mesmo ano e a influenciadora começou a namorar com Gabriel Veron, ex-jogador do Palmeiras que agora está no Porto, de Portugal, com quem teve um filho há 9 meses.

Na última postagem de Tiffany, o jogador deixou uma carinha com corações.



Militão volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 12h, contra Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo.