Museu do Futebol tem entrada gratuita nesta sexta-feira, com transmissão de Brasil x Croácia

O Brasil segue firme na busca pelo hexa e, nesta sexta-feira (9), encara a Croácia pelas quartas de final da Copa 2022. Por isso, neste dia, o Museu do Futebol, instituição do Governo do Estado de São Paulo, terá entrada gratuita, além da transmissão ao vivo da partida em três telões diferentes.

O jogo está marcado para as 12h. Desta forma, o museu funcionará normalmente das 9h às 11h, com ingresso gratuito. A partir deste horário, a exposição será fechada para dar início à programação do jogo, que começa às 11h com roda de samba na área externa. Depois da partida, a exposição reabre também com entrada grátis, até o fechamento do museu às 17h (com permanência até às 18h). Basta retirar o ingresso na bilheteria.

Quanto ao jogo, o público poderá acompanhar em quatro telões, sendo um na área externa da instituição, embaixo da fachada do Estádio do Pacaembu | Foto: Divulgação

Quanto ao jogo, o público poderá acompanhar em quatro telões, sendo um na área externa da instituição, embaixo da fachada do Estádio do Pacaembu, outro na sala Grande Área, logo na entrada do museu, e na sala Jogo de Corpo, localizada ao final da exposição e que conta com uma espécie de arquibancada. O último telão é no auditório do Museu e ficará reservado para pessoas idosas e com deficiência. As transmissões serão gratuitas em todos os espaços, que estão sujeitos à lotação.

A roda de samba começa uma hora antes da partida e acontece também durante o intervalo com o grupo O Samba Chegou, com a apresentação A Caminho do Hexa.

Serviço

Brasil x Croácia

Data: 9 de dezembro

Horário: Roda de Samba: 11h - Início do jogo: 12h

Local: Telões na área externa, na entrada e ao final da exposição

Valor: Grátis

Museu do Futebol :

Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Crianças até 7 anos não pagam

Grátis às terças-feiras



Garanta o ingresso pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/78348/

Estacionamento com Zona Azul Especial – R$ 5,75 por três horas

Sobre o Museu do Futebol

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e é um dos museus mais visitados do país. Sua exposição principal, distribuída em 15 salas temáticas, narra de forma lúdica e interativa como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura. É um museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e administrado pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.

Patrocínios e Parcerias



A Temporada 2022 do Museu do Futebol tem patrocínio máster da Goodyear. Os patrocinadores são: EMS Farmacêutica, Movida Aluguel de Carros e Grupo Eurofarma. Tem como apoiadores: Evonik Brasil, Syngenta, Yamaha e Lojas Torra; e como empresas parceiras: Banco Safra, Eaton, Perfetti Van Melle Brasil e Grupo Zanchetta. A Rádio CBN, UOL, Revista Piauí, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux são seus parceiros de mídia. A Temporada é realizada pelo Ministério do Turismo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.