Acidente de carro ocasiona queda de poste no Rio

Acidente de carro ocasionou queda de poste no Rio - Foto: Reprodução

Acidente de carro ocasionou queda de poste no Rio - Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (6), um acidente de carro na Ilha do do Governador, Zona Norte do Rio, ocasionou a queda de um poste, que caiu sobre o carro. A vítima, que não foi identificada, teve apenas ferimentos leves.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados no período da tarde na Estrada do Galeão, em frente à Base Aérea.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que o poste já foi retirado do local.