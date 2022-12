O evento "Natal de Novas Luzes'" estará em São Gonçalo esse ano

Após grande sucesso na edição do ano passado, a Prefeitura de São Gonçalo volta a realizar o "Natal de Novas Luzes - Um novo tempo já começou". A ação está sendo desenvolvida através de uma parceria com a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio), Sindicato do Comércio Varejista de São Gonçalo (SindComércio SG) e o Sesc RJ.

Essa é a primeira vez que o município de São Gonçalo entra no radar de eventos artísticos, culturais e esportivos das instituições. A primeira apresentação natalina acontece na próxima quinta-feira (8), a partir das 19h, na tradicional Praça Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto.

“Estamos sempre trabalhando para desenvolver parcerias que tragam benefícios para a população e, neste ano, vamos realizar uma linda festa de Natal em parceria com a Fecomercio e o Sesc. As famílias gonçalenses merecem uma confraternização especial e vão poder vivenciar experiências marcantes da data. Durante o mês de dezembro, a cidade estará iluminada e com uma decoração especial de Natal”, declarou o prefeito Capitão Nelson.

Na quinta-feira (8), a Praça Estephânia de Carvalho recebe a abertura oficial do "Natal de Novas Luzes - Um novo tempo já começou", com atividade culturais que prometem levar a magia da data para a população. A Praça vai abrigar uma árvore de Natal com 9 metros de altura, um espaço instagramável para fotos e iluminação em árvores naturais.

A partir das 20h, a Praça recebe a Cantata Natalina “Viva a Esperança”, com a participação das orquestras sinfônicas Juvenil Carioca, Chiquinha Gonzaga (composta exclusivamente por meninas), Jovem Fluminense, Som+Eu e Coro Juvenil do Rio de Janeiro. Os grupos serão conduzidos até o local por uma caravana de veículos iluminados, que percorrerá as principais ruas do município.

Além disso, o caminhão do programa de combate à fome e ao desperdício Mesa Brasil Sesc RJ integrará o comboio com o propósito de despertar o espírito de solidariedade na população nesse período natalino.

Outra atração do Natal Sesc RJ na Praça Zé Garoto é o show “Nossa Voz”, no dia 6 de janeiro, às 20h. O espetáculo será comandado pelo Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, que apresentará um repertório repleto de canções natalinas, na companhia do Grupo Dó Ré Mi. A Fazenda Colubandê também será iluminada, através da parceria com a Fecomércio.

Ao longo do mês de dezembro, a Prefeitura também vai levar toda a magia do projeto do Natal, com iluminação especial para celebrar a data, para outras praças do município, assim como realizou na última edição, em 2021.