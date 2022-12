Beto Aquino, compositor da Portela, é encontrado morto em apartamento no Rio

Roberto de Aquino Leite, conhecido como Beto Aquino, compositor da Portela, foi encontrado morto na última segunda-feira (5), no seu apartamento em Copacabana. A nora do compositor o encontrou já morto e depôs, à 12ª DP (Copacabana), afirmando que houve um furto no apartamento.

A causa da morte ainda é desconhecida e não há, a princípio, indícios de violência. O corpo do compositor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

A nora de Beto contou que, ao fazer uma visita rotineira a Beto, notou a porta do apartamento aberta, e, ao entrar, viu o compositor já sem vida em cima de sua cama, além disso, afirmou ainda que, pertences, como joias, que ficavam em uma bancada do banheiro, além da carteira e do telefone celular da vítima, haviam desaparecido.

Por sua vez, aos investigadores, o porteiro do prédio informou que um homem com quem o compositor tinha um relacionamento deixou a residência, por volta de 23h30 de domingo (4), levando uma mala, uma mochila e uma bolsa grande. Ele já foi identificado. As diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

A Portela, escola de coração de Beto Aquino, divulgou uma nota. A azul e branco de Madureira lamentou a morte do compositor e lembrou que ele era bicampeão na Portela; venceu o concurso de samba-enredo da escola nos carnavais de 2019 (Clara Nunes) e 2020 (Guajupiá).