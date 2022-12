Censo 2022 será prorrogado mais uma vez por falta de recenseadores

Após ser prorrogada até o mês de dezembro, a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022 será estendida mais uma vez, conforme anúncio realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (06/12).

Segundo o Instituto, os atrasos no recolhimento de informações e a falta de recenseadores foram os principais motivos para a prorrogação. "Vamos ter parte do Censo em alguns estados e municípios sendo levada pro ano que vem. A ideia é que a gente termine no final de janeiro", informou o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

O diretor atribuiu a concorrência por mão de obra como fator para o baixo número de recenseadores contratados. "O agronegócio tem uma captação muito grande de mão de obra, o que torna o mercado de trabalho muito competitivo", comunicou.

Já os profissionais contratados para realizar o censo reclamam dos valores baixos e dos atrasos na remuneração, além da violência sofrida durante as visitas às residências. Em setembro, um grupo de recenseadores chegou a convocar greve em protesto contra às condições de trabalho.

Até o momento, 78,73% dos brasileiros já foram recenseados, o que totaliza 168.018.345 pessoas em 59.192.875 domicílios no país. Piauí e Sergipe são os dois estados com o maior número de residências recenseadas, enquanto Mato Grosso e Amapá são os menos apurados.