INSS alerta paralisação por falta de recursos nesta quarta (7)

Os bloqueios orçamentários realizados pelo Governo Federal, estão comprometendo o funcionamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na última sexta (2), o presidente do INSS declarou em ofício a paralisação das atividades do instituto a partir desta quarta (7), por falta de recursos.

O ofício, que foi enviado para Ariosto Antunes Culau, secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, aponta que “a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento desta Autarquia, ocasionando suspensões de contratos, a partir da próxima quarta-feira, dia 07/12/2022 [...] impactando, consequentemente, no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS”.

A paralisação pode levar ao fechamento de agências, atrasos em pagamentos e cortes de funcionários terceirizados.