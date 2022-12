Família procura por morador de Itaboraí que desapareceu há uma semana

Familiares buscam pelo paradeiro de Max Monteiro Loureiro, de 48 anos, morador de Itaboraí, que está desaparecido desde a última quarta (30/11).

Segundo a família, ele saiu para trabalhar no dia 30 de novembro, vestindo uma camiseta preta, boné preto e bermuda jeans. Max é operador de máquina na Thor Granitos, onde foi visto pela última vez por câmeras de segurança, deixando o local às 21h.

A família aponta que o último acesso dele às redes sociais foi às 20h59 e, desde então, não houve mais contato com ele.

“ Max não teve desentendimentos e estava bem nos dias anteriores ao desaparecimento”, disse um familiar.

A ocorrência já foi registrada e familiares iniciaram buscas, com publicações em redes sociais. Até agora, não há qualquer pista de Max.

A família pede que qualquer pessoa com informações a respeito do paradeiro de Max entre em contato através do (21) 96725-9494.

*Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas