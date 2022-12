Praça no Boaçu terá consulta pública para decidir painel decorativo

A votação será feita de forma online e o público poderá escolher entre os projetos dos artistas do grafite Gustavo Amaral, o Gut, e Carlos Eduardo Oliveira, o Eduardo Tex Two - Foto: Divulgação

Uma consulta pública vai ser aberta na próxima quarta-feira (7) no aplicativo Colab para decidir o painel decorativo que será grafitado na Praça do Barenco, no bairro Boaçu. A votação será feita de forma online e o público poderá escolher entre os projetos dos artistas do grafite Gustavo Amaral, o Gut, e Carlos Eduardo Oliveira, o Eduardo Tex Two.

O artista Gut tem o projeto para retratar uma mistura de natureza e cultura local. “A proposta é destacar a cultura periférica do bairro usando a natureza para finalizar”, disse.

Já o Eduardo Tex Two, além da cultura e da natureza, quer incluir o esporte. “A cultura e a natureza cultivadas no local são muito importantes, mas não podemos deixar de destacar os esportes praticados no bairro que são capoeira, bike e futebol”, disse.

Os comerciantes do entorno da praça ficaram animados com a novidade. “Que maravilha! Acho ótimo a gente poder decidir sobre algo do nosso bairro. Nós moramos aqui há anos, nós vivemos a história do Boaçu, ninguém melhor do que os moradores para decidirem”, disse Roberto Josué, de 68 anos, morador do bairro desde os 13 anos.

A ação está reunindo três grandes projetos da Prefeitura de São Gonçalo: Praça Renovada, que revitaliza os espaços públicos de lazer; Cidade Ilustrada, que está transformando as vias públicas em galerias de artes ao ar livre com painéis de grafite, e o Colabore SG, que permite que o cidadão interaja com o poder público através do aplicativo Colab.

A consulta ficará aberta até a quarta-feira (14) e quem quiser votar pode conhecer melhor os dois projetos pelo aplicativo Colab. Cada perfil inscrito poderá votar uma única vez. O projeto vencedor será executado logo após o resultado da votação.

O Colab está disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas IOS e Android.