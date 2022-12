Covid-19: Maricá começa a vacinar todas as crianças de 6 meses a 2 anos

Maricá começa a vacinar todas as crianças de seis meses a dois anos, além daquelas de 3 e 4 anos com comorbidades - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou a vacinação infantil contra a Covid-19, disponibilizando as doses da Pfizer Baby para todas as crianças de seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias), com ou sem comorbidades. Além disso, devido à baixa procura pela vacina, a imunização passa a contemplar também os pequenos de 3 e 4 anos com comorbidades, que não podem receber a Sinovac. A vacinação desses grupos acontece por agendamento através do link bit.ly/agendamentovacinainfantil, tendo como opções de escolha as Unidades de Saúde da Família (USF) Elenir Umbelino de Mello (Flamengo), Barroco, Inoã II e Bambuí.



Para se vacinar, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e, no caso do grupo de 3 e 4 anos com comorbidades, é preciso levar algum documento que comprove a condição de saúde. São aceitos: laudos, declarações, ou relatório em versão original — que contenha descritivo ou CID, CPF ou cartão do SUS do usuário, além de estar assinado e carimbado. No caso da vacinação ser feita na USF de referência da criança, não há necessidade de portar o atestado comprovativo, podendo ser utilizado o cadastro na unidade para confirmar o acompanhamento médico.



A lista de comorbidades inclui pessoas com diabetes; doenças graves que comprometem os pulmões; hipertensão; doenças cardiovasculares; doenças neurológicas crônicas; doença renal crônica; imunossuprimidos (com baixa imunidade); obesidade mórbida; Síndrome de Down; cirrose hepática; hemoglobinopatias graves (patologias causadas por alterações na hemoglobina); além daqueles com próteses valvares ou dispositivos cardíacos implantados.



É importante reforçar que o esquema vacinal completo da vacina Pfizer Baby prevê três doses, com intervalo mínimo de quatro semanas entre a primeira e a segunda. Uma terceira dose será administrada após, no mínimo, oito semanas da segunda dose.



Maricá segue vacinando pessoas de todas as idades

A vacinação contra a Covid-19 continua para todas as faixas etárias e ocorre de segunda a sexta-feira em polos distribuídos pelos quatro distritos do município. Os adolescentes de 12 a 17 anos, incluindo os com comorbidades, podem receber a primeira dose de reforço (terceira dose) em horário ampliado, das 9h às 18h, nas USF Central e Jardim Atlântico, assim como nas USF São José 2, Marinelândia e Chácara de Inoã das 9h às 16h. Os adultos e idosos devem tomar o primeiro reforço (terceira dose) e o segundo reforço (quarta dose) em um dos polos mencionados anteriormente.



Para as crianças de 3 a 11 anos em geral são previstas duas doses da vacina, com aplicação das 9h às 18h na USF Inoã II e das 9h às 16h nas USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo), Bambuí e Barroco.