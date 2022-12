São Gonçalo destaca Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social Especial, vai promover um evento em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nesta quarta-feira (7), às 14h, no Teatro Municipal de São Gonçalo.

A celebração, que será aberta ao público, vai contar com apresentações de dança sobre rodas, poesia, musicais, além da presença da Banda da Apae.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado oficialmente no dia 3 de dezembro, é uma data promovida pelas Organização das Nações Unidas desde 1992, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos relacionados à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem estar das pessoas.

São Gonçalo conta com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Copede), que atua com o objetivo de fazer com que todas as pessoas com deficiência tenham acesso aos programas desenvolvidos no município.

"Estamos sempre a postos para realizar e garantir as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência no nosso município. Preparamos esse evento para reunir as famílias que vem lutando por anos com seus filhos deficientes em busca de visibilidade. Queremos mostrar para a sociedade que os deficientes não são invisíveis”, disse Jair Melo, subsecretário de Proteção Social Especial.

Serviço:

Celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Quarta-feira (7), às 14h. Entrada franca.