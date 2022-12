Prefeitura de Niterói realiza Semana dos Direitos Humanos

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, realiza a Semana dos Direitos Humanos com início nesta terça-feira (6). Ao todo, serão 10 dias de evento em três pontos diferentes da cidade, para celebrar um grande pacto de cooperação que contribua na redução das violações de direitos humanos.

Para o secretário de Direitos Humanos, Rafael Adonis, a celebração da Semana de Direitos Humanos se torna relevante a partir do momento em que políticas públicas relativas à temática também são entregues à população.

“Dezembro é o mês de celebração dos Direitos Humanos e é importante realizarmos esse evento para reforçar as entregas de políticas públicas efetivas para que Niterói se torne uma cidade cada vez mais justa e fraterna. Nossa busca é pelos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos dentro das suas políticas públicas, dando acesso à cidadania, educação, saúde, promoção da cultura da paz, respeito à diversidade e inclusão dos migrantes e refugiados nos nossos serviços”, destacou.

A abertura da semana começa nesta terça-feira (6), às 9h, no auditório do Caminho Niemeyer, com o lançamento da Cartilha sobre Migrantes e Refugiados para servidores municipais. Na quarta-feira (7), às 10h, também no auditório do Caminho, será realizada a roda de conversa “Direitos Humanos e a Cultura da Paz”, organizada em parceria com o Pacto Niterói Contra a Violência.

Na segunda-feira (12), está marcada a Mostra Audiovisual Direitos Humanos e Produção Artística, às 10h, no auditório 3 do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro, em Santa Rosa. Já na sexta-feira (16), às 9h, acontece o encerramento da Semana dos Direitos Humanos com a assembleia “Direitos Humanos em Niterói: possibilidades e perspectivas”, com a presença de movimentos sociais, no auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC), Boa Viagem.