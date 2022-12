'Dezembro laranja': Hospital de Niterói oferece atendimento dermatológico em campanha de prevenção

No último sábado (03), o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF) participou da campanha de prevenção ao câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o Dezembro Laranja. A equipe do Ambulatório de Dermatologia do hospital realizou o exame dermatológico preventivo em 95 pacientes que participaram da ação, e também foram feitas cirurgias de retirada de câncer de pele em pacientes que aguardavam na regulação do hospital.

Carlos Augusto Pacheco, de 65 anos, foi uma das pessoas que procurou atendimento no dia. “Sempre morei perto de praia, e peguei muito sol na minha juventude. Desde 2000 faço acompanhamento dermatológico aqui no Antônio Pedro e sempre que têm essas ações contra o câncer de pele eu compareço, pois é um serviço muito importante que o hospital presta à comunidade”, comenta. Ele recomenda a todos que se cuidem e que evitem a exposição solar em demasia: “as pessoas têm que ficar atentas”, afirma.

A campanha, que ficou suspensa por dois anos por conta da pandemia, contou com a participação de cinco professores da Universidade Federal Fluminense (UFF), oito acadêmicos do curso de Medicina, e dez residentes, como a Gabriela Canassa, R2 de Dermatologia, que participou pela primeira vez da ação:

“Estamos fazendo um trabalho incrível que está acontecendo em âmbito nacional, também recebemos os acadêmicos que vão passar por esse aprendizado e que futuramente atenderão nas unidades básicas de saúde, nós mostramos a eles as lesões e assim eles vão ter uma noção do diagnóstico do câncer da pele. É muito gratificante poder ajudar as pessoas e, para o residente, é um aprendizado maior, pois é um grande número de pacientes em um só dia”, explica a residente.

Cuidados com a pele

A professora Maria Cláudia Issa, coordenadora da campanha Dezembro Laranja no Huap, explica que o câncer de pele é o mais comum de todos. “Mais especificamente, o carcinoma baso-celular é o mais frequente. E, nesses casos, se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, podemos ter cura, por isso é muito importante que o hospital participe desse tipo de ação”, destaca a professora. Ela também ressalta a importância da prevenção do câncer de pele, principalmente nos próximos meses, com a chegada do verão:

“Nós temos o ano inteiro de sol no país, por isso temos a incidência muito alta do câncer de pele, e sempre que atendemos um paciente, nos orientamos a diminuir a exposição ao sol, fazer o uso de protetor solar. Sabemos que, infelizmente, o protetor solar não é um produto de fácil acesso, mas a orientação existe para que esse paciente consiga, pelo menos, fugir do sol, não ter o hábito de querer se bronzear, de fazer exposição voluntária, pois sabemos que o sol é o principal fator de desenvolvimento do câncer de pele.”

Mutirão de cirurgias

O chefe do Serviço de Dermatologia do Huap, Flávio Luz, comenta que além da participação no mutirão do Dezembro Laranja da SBD por meio do atendimento ambulatorial, o Hospital Antônio Pedro se mobilizou também para a realização do mutirão de cirurgias com o objetivo de reduzir a fila de espera no hospital. “Em parceria com o serviço de Cirurgia Oncológica, coordenado pelo professor Marcelo Sá, foram realizadas cirurgias de retirada do câncer de pele em pacientes que aguardavam na regulação do Huap”, comenta o dermatologista.

A dona Cidiléia Amaral trouxe a mãe, Zélia, de 89 anos, para a retirada de um tumor benigno. “A cirurgia correu bem, foi rápida, e o atendimento foi ótimo, desde a hora que chegamos aqui, e só tenho a agradecer aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem”, afirma.