Após novo corte do MEC, Colégio Pedro II diz estar sem verba para auxílios e fornecedores

O Colégio Pedro II afirma que não tem verba disponível para pagar bolsas, auxílios estudantis e fornecedores após o Ministério da Educação realizar mais um bloqueio orçamentário, na última semana.

Segundo o CPII, mais de R$ 11 milhões foram bloqueados na tarde da última quinta-feira (1º), mesmo dia em que o MEC já haveria desbloqueado R$ 7,5 milhões anteriormente travados, no dia 28 de novembro.

Com esse novo bloqueio, o colégio informou que já está com saldo negativo de quase R$ 6,5 milhões.

"Diante desse cenário, até o presente momento, não foi feita por parte dos Ministérios da Educação e da Economia qualquer justificativa para essa ação que coloca em risco todo o (RE)planejamento que tem sido (RE)feito com uma frequência insana, totalmente fora do habitual por nossas equipes, causando desnecessariamente um desgaste mental e físico aos nossos servidores. Além dos danos acima descritos", disse em nota.

Os pagamentos suspensos com o corte são de bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão; auxílios estudantis; serviços de terceirizados, como limpeza e vigilância; contas de água, gás e energia; fornecimento de merenda escolar; e obras de infraestrutura.

De acordo com o comunicado do Pedro II, o colégio encontra-se com o “caixa zerado” e com o agravante de ter que reajustar os pagamentos previstos a serem executados a partir da data do primeiro bloqueio, no final de novembro.

"Tal situação tende a gerar profunda instabilidade na relação com fornecedores, possível comprometimento da prestação de serviços ao Colégio e, persistindo o atual cenário, iminentes judicializações contra o CPII por não honrar compromissos já assumidos e pagamento das contas", conclui.