Liesa abre venda de ingressos para o Carnaval 2023

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) abre, nesta segunda-feira (5), a venda de ingressos para as arquibancadas e cadeiras dos desfiles das escolas de samba do carnaval 2023 do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.

Desde as 9h desta segunda, estão disponíveis as entradas para os dias 19 e 20 de fevereiro, domingo e segunda de carnaval, além do ingresso para o sábado das campeãs, no dia 25 de fevereiro.



As vendas são realizadas pelo site da liga e é possível adquirir os ingressos por meio do PIX ou cartão de crédito.

Os valores completos podem ser consultados no site, mas algumas das entradas variam entre R$ 80 (meia-entrada) e R$ 300. Será cobrada uma taxa de 10% de serviço sobre o valor da compra.

Através do aplicativo Rio Carnaval, que estará disponível para Android e IOS, os ingressos digitais poderão ser baixados em janeiro pelo público.