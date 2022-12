Familiares e amigos fazem rifa para ajudar menino diagnosticado com câncer raro

Familiares e amigos do menino Pyetro dos Santos, de 11 anos, estão realizando uma rifa para ajudar a custear o tratamento oncológico do menino.

Pyetro foi diagnosticado há pouco menos de um ano, com osteossarcoma e sarcoma de Ewin ( tumor extra-esquelético) e, por conta da doença, já amputou parte de uma das pernas.

A história dele emocionou amigos como o comerciante Alan Jones Gomes, que lançou uma rifa on-line para ajudar a família na compra dos remédios.

Ele que é dono do restaurante Nair Refeições, no bairro Antonina, em São Gonçalo, está oferecendo um almoço ao ganhador.

“O valor é de R$10 e o ganhador tem direito a um almoço completo para 5 pessoas no local”, contou Alan .

O pai de Pyetro, o porteiro Paulo Rogério dos Santos, contou que o filho faz tratamento no Instituto Nacional do Câncer (Inca), mas precisa de medicação para os efeitos colaterais causados pelo tratamento.

Pyetro sofre com enjoos da quimioterapia e, para isso, utiliza o Akynzeo, medicamento que diminui as náuseas e custa em torno de R$480 por caixa com um comprimido. O remédio precisa ser ministrado a cada sessão do tratamento, mas o Inca não recebe auxílio do governo para oferecê-lo aos pacientes.

“Meu filho tem enjoos muito fortes e fica sem comer por semanas sem o uso do remédio. Com a medicação, ele volta a comer com normalidade no segundo dia”, conta o pai do menino, que é porteiro e diz ter tido muito suporte dos moradores do condomínio onde trabalha e dos funcionários do Inca na recuperação de Pyetro.

O tumor, que atinge os ossos, foi diagnosticado em janeiro deste ano e Pyetro precisou amputar uma das pernas em julho, para iniciar o tratamento. Desde então, ele tem passado pela quimioterapia.

“Tudo o que meu filho tem feito para vencer essa batalha é extraordinário, a gente vê nele a vontade de vencer”, diz o pai.

A rifa para ajudar na compra do medicamento para o tratamento de Pyetro, já está sendo vendida. Os interessados podem entrar em contato com Alan pelo instagram.com/alanjonesbalthazar, onde podem escolher um dos números. Caso queiram realizar uma doação diretamente à família, a chave pix do pai de Pyetro é (21) 98804-9439 - Paulo Rogério Lima dos Santos.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas