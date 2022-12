Nascido em São Gonçalo, pastor Kleber Lucas vai cantar na posse de Lula

Nascido numa comunidade de São Gonçalo, em 1968, o cantor e pastor evangélico Kleber Lucas, foi confirmado como uma das atrações no show de posse do presidente Lula, no dia 1° de janeiro, em Brasília. Durante entrevista ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo, o gonçalense disse que chegou a passar fome na infância e que ajuda de terreiros de candomblé e de umbanda.

“Eu fui criado numa favela no final da década de 60 e 70, em São Gonçalo, que não tinha muitos templos protestantes, pentecostais e neopentecostais. Nem igreja católica tinha na favela que eu nasci. Mas tinha oito terreiros de candomblé e vários centros de umbanda”, contou.

“Eu tenho vários cortes na perna. Não tinha SUS ali: quem cuidava da gente era a mãe de santo, era o pai de santo. Se machucava, cortava a cabeça e quebrava um dedo, era ali que a gente ia”, complementou.

O tema foi abordado, quando Bial falava sobre o ataque a um terreiro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que uniu diversos artistas para ajudarem na reconstrução do templo. Entre eles estava Kleber Lucas.

“Eu não tenho como viver a minha experiência, com quanto seja legítima, dentro do cristianismo, mas eu não reivindico uma exclusividade dela, e nem acredito que seja assim”, destacou o pastor.

Kleber Lucas é reconhecido pelo público evangélico como um dos maiores cantores do gênero, e já recebeu diversos prêmios na categoria. Recentemente, ele reapareceu na mídia após participar do clipe “Vou pedir pra você votar”, uma paródia da música original “Não quero Dinheiro”, de Tim Maia.