Inglaterra vence Senegal e avança para as quartas da Copa do Mundo

A Inglaterra segue viva na busca do segundo título na Copa do Mundo. Após dominar e vencer o Senegal na tarde deste domingo (4) por 3x0, no Estádio Al Bayt, os ingleses deram mais um passo para a tão sonhada taça.

Quem abriu o placar da partida, ainda no primeiro tempo, foi Henderson, com uma linda jogada trabalhada em equipe. Logo depois, nos acréscimos, Harry Kane ampliou marcando seu primeiro gol no Qatar. Já no segundo tempo, Saka deixou o seu guardado e consagrou a vitória.

Com o resultado, as duas seleções campeãs do mundo irão se encarar no próximo sábado (10). Inglaterra e França decidem as quartas de finais às 16h (horário de Brasília), também no Al Bayt.