Vestibular da Uerj 2023: prova será neste domingo, 4

Neste domingo, 4, acontece a prova do Vestibular 2023 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Estão inscritos 48.924 candidatos para 6.256 vagas em 75 cursos de graduação nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

As vagas na capital incluem os cursos da extinta Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), incorporada à Uerj em 2022. O campus em Campo Grande oferece cursos inéditos à Universidade, como graduação em Farmácia, Tecnologia Naval, Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica.

Os candidatos devem conferir no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) as informações sobre horário e local da prova.

Exame único e indicações de leitura

A edição do Vestibular Estadual 2023 da Uerj continua com o formato de Exame Único, que conta com 60 questões objetivas e uma prova de redação.

Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas foram indicados o romance “Niketche”, de Paulina Chiziane. Para a Redação, a indicação de leitura foi o romance “Não me abandone jamais”, de Kazuo Ishiguro.

Cotas

De acordo com a Lei Estadual 8.121/2018, 45% das vagas são destinadas aos candidatos comprovadamente carentes, distribuídos pelos seguintes grupos: 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino; 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. Para concorrer às vagas reservadas, foi preciso comprovar ter renda per capita (por pessoa da família) mensal de, no máximo, R$ 1.818,00.

Validação da Autodeclaração

O Vestibular 2023 conta com a atuação da Comissão de Validação da Autodeclaração (CPVA), criada no ano passado com a finalidade de verificar a regularidade das declarações apresentadas, evitando as chances de fraude ou de falsidade ideológica. Os candidatos que tiveram o resultado da análise socioeconômica deferido passaram pelo processo de análise racial, em até três etapas: fotografia, entrevista online e entrevista presencial. Os que tiveram indeferida a autodeclaração podem participar da seleção pelas vagas de ampla concorrência.

A comissão foi composta por 60 membros, sendo 20 do corpo docente, 20 servidores técnico-administrativos e 20 do corpo discente da Universidade.

Cabo Frio

Por razões administrativas, não foi possível inserir no exame deste domingo os cursos do campus Cabo Frio - Medicina, Geografia e Ciências Ambientais. O Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) da Uerj está preparando um processo seletivo isolado, para entrada no segundo semestre do ano.