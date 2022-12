Incêndio em caminhão baú faz ponte Rio-Niterói fechar em um dos sentidos

Um incêndio, de origem ainda desconhecida, em um caminhão do tipo 'baú', na ponte Rio Niterói, no início da tarde desse sábado (3), provocou o fechamento de um dos sentidos da auto-estrada. Ao perceber que o veículo estava pegando fogo, o motorista estacionou perto da mureta lateral, em sentido Niterói, no trecho próximo ao Vão Central, mas não conseguiu controlar as chamas, por volta de 13h.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local e tiveram que interditar a pista em sentido Niterói, até a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. Pouco antes de 14h, o incêndio já havia sido controlado e duas pistas foram liberadas ao trânsito.

* Em apuração