Acadêmicos de Niterói terá Marcela Porto como rainha da escola

As novidades não param na caçulinha da Série Ouro. O Acadêmicos de Niterói anunciou a chegada da Rainha da Escola. Marcela Porto, a transex, ex-Mulher Abacaxi, reinará na agremiação e virá à frente da primeira alegoria no desfile da azul e branco da cidade sorriso.

Marcela foi a primeira musa trans em 2017, pela Inocentes de Belford Roxo, e no último carnaval foi Madrinha da escola Unidos da Ponte. A artista tem uma empresa de transporte de caminhões, trabalhando como caminhoneira, operadora de máquinas e com a retroescavadeira na própria empresa.

- Estou muito feliz com o convite e darei o meu melhor pelo Acadêmicos do Niterói. Já comecei os meus preparativos para o carnaval e podem aguardar uma rainha muito bem vestida e com samba no pé. Não vejo a hora de encontrar a comunidade nos ensaios e eventos - revelou Marcela.

O Acadêmicos de Niterói será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro. A agremiação tem como enredo "O Carnaval da Vitória".

A Acadêmicos de Niterói é a antiga Sossego, que passou por uma reformulação administrativa, que incluiu a renovação de toda da diretoria, além da troca de CNPJ, por conta de dívidas acumuladas da antiga gestão. A partir das mudanças, a agremiação espera, também ter um sucesso maior no mundo do samba do Rio de Janeiro.