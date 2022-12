Maricá divulga funcionamento dos órgãos públicos durante jogos do Brasil

A Prefeitura de Maricá publicou nesta sexta-feira (02/12) o decreto nº 946 que modifica o horário de expediente nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta durante os jogos da Seleção Brasileira durante a fase de oitavas de final e as seguintes da Copa do Mundo do Catar. Com a classificação do Brasil para a próxima fase da competição, nesta segunda-feira (05/12), o funcionamento será das 8h às 12h.

Caso o Brasil avance às quartas de final, na sexta-feira (09/12) será ponto facultativo. E seguindo adiante na competição, a Seleção deverá jogar as semifinais na terça-feira (13/12), e neste dia o expediente será das 8h às 12h. O decreto do dia 30 de novembro de 2022, assinado pelo prefeito Fabiano Horta, foi publicado na edição de hoje do Jornal Oficial de Maricá (JOM).

O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes nas repartições públicas cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público. Entre os serviços essenciais estão os hospitais municipais Conde Modesto Leal (Centro) e Dr. Ernesto Che Guevara (São José do Imbassaí), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e o Posto de Saúde Santa Rita 24 Horas (Itaipuaçu), além dos plantões 24h da Defesa Civil, da Guarda Municipal e os serviços de coleta de lixo.

A implementação do horário excepcional depende do avanço da Seleção Brasileira na competição

Segunda-feira (05/12) - Oitavas de final - Expediente das 8h às 12h.

Sexta-feira (09/12) - Quartas de final - Ponto Facultativo,

Terça-feira (13/12) - Semifinais - Expediente das 8h às 12h.