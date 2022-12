São Gonçalo realiza Operação Tapa Buracos no Porto da Pedra

A Operação Tapa Buracos está avançando pelos bairros de São Gonçalo. As equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO) estão realizando a ação em todas as vias principais da cidade, além das ruas paralelas que ainda não receberam o recapeamento. Nesta sexta-feira (2), o serviço foi realizado na Avenida Governador Macedo Soares, no bairro Porto da Pedra.

As equipes também estão atuando na Rua Primeiro de Maio, no Barro Vermelho; Avenida Presidente Roosevelt, em Marambaia, e no corredor de Neves, passando pela Rua Francisco Portela, Rua Comandante Ari Parreiras e a Rua Oliveira Botelho.

O prefeito Capitão Nelson disse que as equipes estão empenhadas para atender as ruas mais necessitadas e que ainda não receberam o programa Asfalta São Gonçalo.

“São Gonçalo tem muitas ruas precisando de atenção. E nós estamos indo em cada uma delas levando asfalto. Onde o recapeamento não chegou, estamos indo com a Operação Tapa Buracos. A infraestrutura dos bairros precisa de manutenção constante e vamos seguir avançando para atender quantas ruas forem necessárias”, disse.

A produção do material utilizado nos reparos está sendo feita pela Usina de Asfalto, através da utilização de 60 toneladas de cimento asfáltico de petróleo (CAP), o que garante a fabricação de 1000 toneladas de asfalto para os próximos meses.