Taxistas de Niterói autorizados a circular com bandeira 2 em dezembro

A Prefeitura de Niterói autorizou os táxis da cidade a circularem com bandeira 2 durante o mês de dezembro. A medida está em vigor desde a última quinta-feira (01).

A portaria com a autorização foi publicada no Diário Oficial do Município. Segundo a Subsecretaria municipal de Transportes, o quilômetro rodado na bandeira 2 custa R$ 3,95, contra R$ 3,45 da bandeira 1. Os táxis também estão autorizados a cobrar pela bandeira 2 em viagens para fora do município. O valor da bandeirada (quando se inicia a corrida) segue em R$ 5,95.

A medida tem o objetivo de proporcionar aos taxistas um faturamento maior este mês, uma espécie de 13º salário da categoria. A tarifa normal (bandeira 1), volta a ser cobrada a partir do dia 2 de janeiro de 2023. No dia 1 de janeiro ainda será cobrada a bandeira 2 por ser feriado.