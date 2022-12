H. Olhos de São Gonçalo realiza mutirão gratuito de exames para diabéticos

O H. Olhos de São Gonçalo vai realizar um mutirão de exames oftalmológicos exclusivos para pacientes diabéticos neste domingo (4), das 8h às 14h.

A ação, feita através do SUS, busca realizar avaliações oftalmológicas com mapeamento de retina (exame de fundo de olho), fotocoagulação e injeção intravítria. Os exames têm como objetivo detectar alterações em pacientes que convivem com a diabetes e, caso sejam encontradas, iniciar o tratamento contra a perda de visão.

O doutor Eduardo Kestelman, diretor médico do hospital, aponta que a diabetes é, atualmente, a maior causa da perda de visão na cidade de São Gonçalo.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Os riscos relacionados à perda de visão em pessoas diabéticas são cerca de 25 vezes maiores em comparação a quem não convive com a doença.

O mutirão é válido para moradores de todo o estado do Rio de Janeiro, mediante apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência com data (90 dias) em nome do paciente.

H.Olhos São Gonçalo

Rua Salvatori, 99 - Centro, São Gonçalo

4 de dezembro, das 8h às 14h

https://holhossg.com.br/

https://www.instagram.com/h.olhos.sg/