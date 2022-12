Governo do Estado antecipa para esta sexta-feira o salário de novembro

O Governo do Estado vai antecipar para esta sexta-feira (2/12) o depósito do salário de novembro do funcionalismo. Inicialmente, o dinheiro sairia apenas na segunda-feira, dia 5. O pagamento, feito pela Secretaria de Estado de Fazenda, vai beneficiar 454.726 servidores ativos, inativos e pensionistas.

"A antecipação do salário é resultado da gestão séria e responsável das finanças públicas que estamos fazendo", afirmou o governador Cláudio Castro.

O valor líquido da folha de novembro é de R$ 2,13 bilhões. Os pagamentos serão efetuados ao longo desta sexta-feira.