Maricá oferece curso de qualificação em programação de software

. A inscrição deverá ser feita através do cadastro no site maricaedutech.com.br - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), lança em janeiro o Maricá Edutech, que já está com inscrições abertas. O programa de qualificação profissional em tecnologia e metodologias ágeis de gestão de projetos vai abordar os temas: programação de softwares, games e aplicativos. A inscrição deverá ser feita através do cadastro no site maricaedutech.com.br. O programa contará com 400 vagas (distribuídas ao longo do ano) para turmas com carga horária de 80 horas.

“É importante promover o desenvolvimento econômico da cidade investindo nos setores de maior valor agregado, além de capacitação para que a população maricaense entre no mercado de trabalho. O Maricá Edutech é uma iniciativa totalmente pertinente que vai tornar a cidade de Maricá um celeiro de profissionais de tecnologia da informação”, comentou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, destacou que o programa vai criar condições e fortalecer a possível existência de um ecossistema de startups fundadas na cidade. O curso será realizado em dois módulos: teórico e prático.

“Com esse curso as pessoas vão conseguir se capacitar e concorrer a vagas na área tecnológica em empresas de Maricá e fora de suas fronteiras. A gente busca qualificar também para que as empresas da área tecnológica encontrem mão de obra especializada na cidade. Também incentivamos que esses empreendimentos venham para Maricá, criando um setor tecnológico de ponta”, pontuou Noleto.

Qualificação em tecnologias

Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), estima-se que o mercado precisará de 420 mil profissionais até 2024. O programa tem como público-alvo moradores de Maricá que estejam concluindo ensino médio, universitários e profissionais que estão em busca de aperfeiçoamento em tecnologia. As aulas remotas e presenciais darão destaque também para o gerenciamento de projetos Ágeis, Scrum Master e Product Owner para uma gama ilimitada de serviços.

“Não é convocar apenas profissionais qualificados de fora, para os futuros empreendimentos, é qualificar os próprios munícipes para que eles sejam os atores dessa política de desenvolvimento. Além de qualificar para o mercado de trabalho, o objetivo do Maricá Edutech visa o ganho a longo prazo. Quem já se inscreveu anteriormente, receberá, ainda neste mês, o link de confirmação para escolha da turma com dias e horários definidos”, completou o superintendente de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Codemar, Danilo Pitarello.