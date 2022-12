Niterói antecipa pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro salário dos servidores

A segunda parcela corresponde a 50 por cento do valor total do décimo-terceiro - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Prefeitura de Niterói vai antecipar o pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro salário dos servidores municipais para o dia 9 de dezembro (sexta-feira). A segunda parcela corresponde a 50 por cento do valor total do décimo-terceiro e, por lei, poderia ser paga até o dia 20 de dezembro. O pagamento da primeira parcela do décimo-terceiro salário dos servidores ocorreu em julho. Nesta sexta-feira (02), a Prefeitura paga os salários de dezembro do funcionalismo municipal.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o município cumpre seus compromissos e que a antecipação do pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro salário é uma forma de valorizar os servidores públicos.

“A Prefeitura de Niterói tem uma gestão marcada pela eficiência. Somos uma administração que cuida dos recursos municipais com responsabilidade e espírito público. Temos uma política de valorização permanente dos servidores municipais. A antecipação do pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro salário do funcionalismo é uma ação que faz parte deste contexto. A Prefeitura de Niterói não mede esforços para facilitar a vida dos servidores. Esta antecipação também cumpre esta função”, explicou Axel Grael.

O secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, disse que a Prefeitura vem tomando medidas para valorizar o servidor, em uma gestão pública cada vez mais humanizada.

“A antecipação do pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro salário cria um facilitador para o servidor municipal, que pode antecipar o planejamento de compras para o Natal. Ao invés de esperar até o dia 20, ele pode ir às ruas com mais tranquilidade. Há uma injeção de recursos na cidade. Isso movimenta o comércio. E, como tem mais tempo para pesquisar preços e produtos, o servidor acaba comprando melhor”, afirmou Luiz Vieira.

A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, ressaltou que a saúde financeira do município é resultado de um trabalho permanente de gestão.

“Em Niterói, desde que iniciamos a gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves, e depois com o prefeito Axel Grael, nunca atrasamos salários e temos honrado os compromissos com todos os nossos fornecedores. Isso só tem sido possível em razão de um trabalho firme de gestão que mantém a saúde financeira de Niterói. Esses recursos no início do mês contribuirão para dinamizar a economia da cidade e aquecer o comércio", pontuou a secretária de Fazenda.