Inmetro: novas tecnologias são desafio da regulamentação de qualidade

As inovações tecnológicas têm se mostrado um desafio para a regulamentação de qualidade. Para o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Marcos Heleno Guerson, o setor público tem que trabalhar em parceria com o privado.

“Tem que mudar um pouco o mindset de ter um órgão público estabelecendo as regras e depois a indústria se vira para acompanhar. Tem que trabalhar próximo e fazer regulamentos que não sejam muito amarrados, porque se vc faz um regulamento que faz mil requisitos, inibe o mercado de inovar”, disse o presidente do Instituto, em entrevista ao programa A Voz do Brasil desta quinta-feira (1º).

Para Guerson, é necessário que os regulamentos sejam mais enxutos e demorem menos a serem concluídos.

OCDE

O Inmetro está participando de uma ação global com 21 países pela segurança de produtos vendidos online coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O objetivo é orientar os consumidores para que possam fazer escolhas seguras e coordear as atividades de regulamentação do mundo inteiro. “Temos que equalizar essas regras. Trocar informações é um ponto fundamental para que tenhamos um comércio mais aberto e mais conectado”.