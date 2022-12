Alok comemora o aniversário de 2 anos da filha Raika em festa luxuosa

Nesta quinta-feira (1), Alok dividiu com seus fãs algumas imagens do aniversário de 2 anos da filha Raika, fruto do seu relacionamento com Romana Novais. A festa foi celebrada em São Paulo na última quarta (30) e os registros mostram detalhes da decoração luxuosa do evento.

O tema da festa era “Princesa” | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O tema da festa era “Princesa”, e a aniversariante estava vestida à caráter com um vestido brilhante. Nas imagens divulgadas, o DJ aparece ao lado da esposa e dos dois filhos do casal, Ravi e Raika.

“Minha princesa está crescendo. Raika 2.0”, escreveu Alok na legenda da postagem em sua rede social.