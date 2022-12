De Niterói para o mundo: MC Carol chega ao Catar

A cantora MC Carol de Niterói chegou a Doha, no Catar, para presenciar a Copa do Mundo - Foto: Reprodução

A cantora MC Carol de Niterói chegou a Doha, no Catar, para presenciar a Copa do Mundo. À convite da Budweiser, ela e um time de artistas, como Ludmilla, Xamã e Emicida, chegaram ao maior evento do futebol mundial.

Em seu primeiro dia no Catar, na última quarta (30), MC Carol esteve em uma boate local ao lado de outras personalidades da música. Registros postados nos storys da cantora mostram que a noite foi muito animada e que o funk "dominou" a noite da cidade.

Já nesta quinta (1), a funkeira passeou pelo Deserto e fez várias fotos mostrando a paisagem e a escolha pela vestimenta, coberta da cabeça aos pés, seguindo os costumes das mulheres do país.