Acidente na Barra da Tijuca deixa dois adolescentes feridos

Bombeiros, PM e funcionários do BRT foram acionados; trânsito na pista exclusiva do coletivo precisou ser desviado - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um acidente na Barra da Tijuca deixou dois adolescentes feridos na tarde desta quinta-feira (01/12). Um ônibus acabou atropelando dois meninos, de 14 e 15 anos, que atravessavam a pista sentido Recreio da Avenida das Américas, no bairro da Zona Oeste do Rio.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Seus estados de saúde não foram informados.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro comunicou ter sido acionada às 17h14. Policiais milutares também estiveram no local, assim como funcionários do sistema BRT. A pista exclusiva para BRT na Avenida ficou interditada na altura da estação Barra Shopping, com o tráfego redirecionado para a pista de rolamento.