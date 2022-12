Motociclistas recebem isenção de pedágio na rodovia Rio-Valadares

Os motociclistas agora têm bons motivos para passar pela rodovia Rio-Valadares, que abrange trechos da BR-116 (RJ e MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ). A concessionária EcoRioMinas, que administra as vias estabeleceu isenção do pedágio para motos nas três praças de cobrança em funcionamento, localizadas na BR-116, em Magé, na Baixada Fluminense.

As medidas já estão valendo desde setembro, quando a empresa assumiu a concessão das vias. Para participar do benefício, condutores que estiverem atravessando precisam apenas acessar qualquer uma das cabines manuais de pedágio (já que não há faixa exclusiva para motos) e a cancela será automaticamente liberada.

Na praça principal, Engenheiro Pierre Berman, há dez cabines manuais e nas outras duas praças auxiliares de pedágio, Santa Guilhermina e Santo Aleixo, há mais quatro cabines manuais no total. Prevista no contrato de concessão, a isenção de tarifa para motos será válida para toda a Rio-Valadares.

Embora não paguem pedágio, os condutores de motos, ao trafegar pelo trecho fluminense da BR-116, continuam tendo direito a todos os serviços prestados pela concessionária. Com isso, podem receber socorro médico e mecânico, atendimento telefônico e inspeção de tráfego 24h, além da segurança viária, com a operação do tráfego, e das obras de conservação e recuperação.