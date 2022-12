Governo e Prefeitura inauguram Restaurante do Povo de São Gonçalo

Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (1º) o Restaurante do Povo de São Gonçalo, no Alcântara - Foto: Layla Mussi

Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (1º) o Restaurante do Povo de São Gonçalo, no Alcântara. Com presença do governador Cláudio Castro, do prefeito Capitão Nelson e de outros políticos da cidade, o evento teve início às 10h. Perto das 11h30, o primeiro prato foi servido para a população.

A refeição custará R$1, mas nesta quinta-feira o almoço composto por arroz, feijão, salada, farofa e carne assada ou isca de frango, não foi cobrada para a população.

"Hoje não só o restaurante está sendo inaugurado, mas também vamos receber as viaturas novas para os agentes do São Gonçalo Presente. Isso é trabalho em equipe. Eu sempre digo que São Gonçalo não nos dá tempo para pensar. A gente troca o pneu com o carro em movimento", disse Capitão Nelson.

Já o governador Cláudio Castro iniciou seu discurso agradecendo aos representantes da cidade e acrescentou que: "Cuidar do povo é nossa meta de vida. Vamos fazer com que a área da saúde, e a área alimentar também sejam melhor. Não há sucesso para um parlamentar se seu povo passa fome. Se seu povo não tem atenção digna num hospital ou se não consegue sair de casa num dia chuva sem saco plástico no pé. Essa eleição e o início de novo ciclo de boas gestão para que São Gonçalo continue crescendo", finalizou.

Após as falas, o restaurante foi aberto para a população. Animados, centenas de pessoas já aproveitaram a refeição.

"Cardápio gostoso, comida boa. Eu estou muito feliz de ter isso aqui para a gente agora", disse o coletor de recicláveis José Alves, de 55 anos.

Segundo o Governo do Rio, esta é a 10ª unidade inaugurada pelo estado, e, em parceria com a Prefeitura, o novo restaurante terá capacidade para servir até três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã, no valor de R$ 0,50, e dois mil almoços, a R$ 1.