Defesa Civil apresenta Plano de Contingência de 2023 para São Gonçalo

A Subsecretaria de Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo apresentou, nesta quarta-feira (30), o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLAMCON de 2023, no Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha. Na ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito Sérgio Gevú; o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues; o major do Corpo de Bombeiros e coordenador geral de riscos da Defesa Civil de São Gonçalo, Samir Fernandes; agentes do Corpo de Bombeiros e da Cruz Vermelha; além de toda a equipe do Defesa Civil de São Gonçalo, incluindo os voluntários.

O Plano de Contingência é o documento que registra todo o planejamento elaborado a partir do risco de determinado tipo de desastre. No caso de São Gonçalo, são os desastres geológicos (desabamentos) e os desastres hidrológicos (enchentes).

Na apresentação do plano, o major Samir Fernandes detalhou quais medidas poderão ser tomadas em situações de riscos para que o município esteja pronto para agir em situações emergenciais e como funcionam os exercícios de simulados, os sistemas de alerta a desastres, a organização dos pontos de apoio e as instalações de rotas de deslocamento realizados pelos agentes da Defesa Civil.

"Hoje, nós temos o prazer de poder contar com a equipe da Defesa Civil e destacar o trabalho realizado na cidade. Seus integrantes estão sempre prontos para atender aos chamados e pensando exclusivamente na segurança da população", disse o vice prefeito Sérgio Gevu.

Segundo o subsecretario de Defesa Civil, Coronel Fernando Rodrigues, o Plano de Contingência foi desenvolvido para funcionar de forma preventiva e também para auxiliar durante as ocorrências.

“Esse plano nos ajuda a agir de forma dinâmica e não estática, possibilita o monitoramento de todas as áreas da cidade e tem como ferramenta o Programa de Registros de Ocorrência (Prodec), que possibilita o registro de relatório fotográfico, o georreferenciamento de ocorrências e a produção de mapas e estatísticas. Tragédia não tem dia e nem hora para acontecer, mas estaremos sempre prontos para atuar”, disse.