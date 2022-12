Alagamento fecha pista no sentido norte da BR-101, em Campos

A forte chuva que atinge o Norte Fluminense interditou a rodovia BR-101, em Campos. Na manhã desta quinta-feira (1º), o trânsito precisou ser desviado por conta de alagamentos na altura do KM 121.

O trânsito no sentido segue em uma pista e é possível desviar pela canaleta que separa as vias. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Arteris Fluminense estão no local orientado os motoristas.