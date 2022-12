CCR Barcas realiza campanha para arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário

A CCR Barcas vai arrecadar, até o dia 16 de dezembro, brinquedos em bom estado para o Natal Solidário. Há caixas coletoras com ilustrações da Turma da Mônica nas estações Praça XV, Arariboia e Charitas. Os itens arrecadados serão doados à APAE-Rio, que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.

A campanha é promovida pelo Instituto CCR e a Umbigo do Mundo, em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa. A ação também acontece em outras unidades do Grupo CCR, em diversos estados.

“Um dos pilares centrais de atuação do Instituto CCR é a inclusão social, no qual temos o intuito de fomentar iniciativas para ampliação do acesso à saúde para a população que, dentre outras estratégias, inclui o combate à desigualdade social. É com este propósito que todos os anos estimulamos a solidariedade por meio da doação”, diz Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.