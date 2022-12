Restaurante do Povo de São Gonçalo é inaugurado nesta quinta (1º)

Restaurante ficará na Rua São Pedro de Alcântara, atrás do Pátio Alcântara - Foto: Reprodução

O Restaurante do Povo de São Gonçalo será inaugurado nesta quinta-feira (1º), às 10h, em Alcântara. Estarão presentes na cerimônia de abertura o governador Cláudio Castro e o prefeito Capitão Nelson.

Segundo o Governo do Rio, esta é a 10ª unidade inaugurada pelo estado, e, em parceria com a Prefeitura, o novo restaurante terá capacidade para servir até três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã, no valor de R$ 0,50, e dois mil almoços, a R$ 1.

SERVIÇO

Inauguração do Restaurante do Povo

Horário: 10h

Local: Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara na rua da Igreja São Pedro)