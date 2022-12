Caminhão de água mineral tomba e complica trânsito na BR-101, em Niterói

Um acidente provoca trânsito intenso no quilômetro 321 da BR-101, em Niterói, nesta quinta-feira (1). Por volta das 4h24 da madrugada, um caminhão carregado com água mineral tombou e a carga se espalhou pela pista, óleo também vazou do veículo.

Em Niterói/RJ, no km 321 da BR 101, ocorreu a interdição parcial da rodovia, faixa 1 liberada

Tombamento de caminhão carregado de galões de água. Equipe PRF no local.

Juntamente com convencionaria.

Congestionamento de aproximadamente 3 km. pic.twitter.com/7bti412YqH — PRF Rio de Janeiro (@PRF191RJ) December 1, 2022

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Arteris Fluminsese atuam no local do acidente. Por conta do tombamento, o engarrafamento já chega a 10 km. Há reflexos no trânsito para quem sai de São Gonçalo em direção ao Rio de Janeiro. Faixas centrais e direita estão fechadas. Na ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia é de 22 minutos.

Segundo a Arteris Fluminense, não houve vítimas.