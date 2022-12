Universo assina parceria com Tribunal do Rio para instalar novo núcleo de solução de conflitos

Aconteceu na tarde desta quarta-feira (30/11) a cerimônia que oficializou uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e a Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Com o convênio, a faculdade receberá um Polo Avançado de Solução de Conflitos Extrajudiciais (Pasce) no Campus Niterói. A solenidade contou com as presenças do pró-reitor administrativo da Universo, professor Wallace Salgado de Oliveira, do coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da faculdade, o advogado Rogério Travassos; e do professor Hércules Pereira, reitor do Centro Universitário Internacional Signorelli, outra instituição que firmou parceria com o TJ.

"O núcleo atuará integrando estudantes de outras áreas com estudantes do curso de Direito em atividades de mediação e arbitragem do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). Além disso, os discentes também terão a oportunidade de estagiar no polo, proporcionando uma atividade bem específica e moderna do direito atual aos alunos", conforme explicou o professor Rogério Travassos.

Ao jornal OSG, o pró-reitor da Universo, Wallace Salgado de Oliveira, destacou a satisfação da universidade em fazer parte do projeto. "Fico muito honrado com essa oportunidade, que dialoga, inclusive, com um princípio da minha mãe, a reitora Marlene Salgado de Oliveira, para quem a mediação era melhor coisa.

Essa é mais uma demonstração do nosso projeto e de concretizar o sonho da instituição da Dona Marlene", declarou Wallace.

Representando o presidente do Tribunal de Justiça, que precisou se ausentar por questões de saúde, o primeiro vice-presidente do TJ, José Carlos Maldonado de Carvalho, celebrou a iniciativa como um marco para o Direito nacional. "Essa formação vai propiciar um número menor de ações, porque vai haver uma cultura da mediação, e isto vai ser, eu não tenho a menor dúvida, o mais importante instrumento não só do Século XXI, mas do Século XXII", enfatizou o desembargador.

Também discursou na ocasião o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, César Felipe Cury, que também reconheceu a instalação dos Pasce como um passo importante para as relações entre instituições da Justiça e sociedade civil. "O direito da constituição sozinho não é suficiente para nos levar nas próximas décadas à frente. Isso porque a sociedade tem mudado de modo vertiginoso, de modo plural e diferenciado", comentou.

O evento aconteceu no Salão Nobre do edifício do Tribunal de Justiça do Estado. Além da Universo e da Signorelli, outras duas faculdades já contam com os Polos Avançados: a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam).