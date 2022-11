Dezembro Laranja: Cristo Redentor ganha iluminação especial nesta quinta (1)

Nesta quinta-feira (1), o Cristo Redentor ganhará uma iluminação na cor laranja em ação para conscientizar e alertar sobre o câncer de pele. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que no triênio 2023-2025 serão registrados, por ano, 9 mil novos casos de câncer de pele melanoma e mais de 220 mil casos de câncer de pele não melanoma.

A campanha Dezembro Laranja, promovida todos os anos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é essencial para que a população tenha acesso à informações tão relevantes para a saúde.

"É muito importante que a população conheça mais sobre a doença. Quando vemos a iluminação em locais de grande movimentação, chama-se atenção para a relevância desse problema de saúde pública. A curiosidade é despertada e muitos vão em busca de outras informações sobre o porquê do uso daquela cor", afirmou o presidente da SBD, Mauro Enokihara.

Neste ano, o tema da campanha é tema "Não espere até sentir na pele", que tem a intenção de colocar em destaque os trabalhadores urbanos e rurais que estão diariamente expostos aos raios solares em virtude de suas atividades, além de fazer um alerta para todos que tomam sol em horários de lazer.

Cuidados simples no dia a dia podem fazer toda a diferença no que diz respeito à prevenção do câncer de pele. É indicado que a exposição solar, principalmente entre 9h e 15 horas, seja evitada. Filtros solares também são altamente recomendados não somente em horários de lazer, e sim diariamente e a qualquer hora. Consultar-se com um médico dermatologista pelo menos uma vez ao ano para realizar exames e investigar possíveis danos à pele também é de extrema importância.