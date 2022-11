Após uma semana de buscas, estudante de direito é encontrado

No fim da manhã desta quarta-feira (30), Lucas da Cruz Olegário, estudante de direito de 25 anos que estava desaparecido desde a última terça (22), foi encontrado. Ele estava em uma loja atacadista em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Laila de Oliveira, técnica de enfermagem irmã de Lucas, confirmou a informação e afirmou que o irmão está bem, mas muito calado. Na terça-feira (22), ele havia perdido a carteira com todos os seus documentos em São Gonçalo, enquanto estava a caminho do estágio, mas seguiu caminho.

Ao chegar na Procuradoria Geral do Estado do Rio (PGE), no Centro do Rio, onde estagia, Lucas demonstrou não estar se sentindo bem e foi acompanhado por um amigo até estação das barcas na Praça XV, onde os amigos e a família não tiveram mais nenhuma informação sobre o rapaz.

"Encontramos ele no Atacadão em Campo Grande. Recebemos uma informação que ele estava lá. Ele está bem na medida do possível, mas está muito calado. É um alívio muito grande. Estamos muito felizes e o nosso encontro foi muito emocionante. Vamos cuidar dele e respeitar o seu momento", disse Laila.

A irmã de Lucas acredita que ele possa ter se confundido em relação aos ônibus, pois existe uma linha de ônibus que liga o bairro da Zona Oeste até Alcântara, em São Gonçalo.

O estudante toma remédios para Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e estava bastante sobrecarregado com a carga horária pesada do estágio e da faculdade de direito, que cursa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).