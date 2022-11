Resultado da pré-matrícula para novos alunos da rede municipal de Niterói já está disponível

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói disponibilizaram o resultado da pré-matrícula para novos alunos da rede municipal de Educação e para os que desejam transferência de unidade. As informações estão no site https://matricula.niteroieduca.com.br e o comparecimento à unidade selecionada para efetivação da matrícula deve acontecer até o dia 2 de dezembro.

Já para os estudantes do ensino fundamental (1º ao 9º ano), as inscrições começam no dia 2 de dezembro e vão até o dia 9 de dezembro. Os resultados serão divulgados no dia 13 de dezembro e os responsáveis terão até o dia 16 de dezembro para concluir a matrícula. No dia 16 de janeiro de 2023 será liberada a inscrição de candidatos para as vagas remanescentes de todos os anos.

Para fazer a inscrição é preciso fornecer o número do CPF do responsável, data de nascimento do responsável, nome completo, sexo, filiação, endereço completo, número do telefone celular, e-mail.

O responsável deverá preencher as seguintes informações do candidato: nome completo do candidato (a); data de nascimento do candidato (a); data de nascimento do candidato (a); sexo; CPF do candidato (a), que é obrigatório para nascidos a partir de 2018; filiação; informação do benefício Cartão Araribóia, quando for o caso; informação do benefício Auxílio Brasil, quando for o caso; número de Identificação Social (NIS), quando for o caso; informação se o candidato é Pessoa com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista ou Altas Habilidades; informação sobre a rede escolar anterior (se é rede privada, estadual ou pertencente a outro município) quando for o caso; ano de escolaridade do candidato; indicação das unidades de educação e informação de algum irmão (a) em algumas das unidades.

É preciso que o responsável indique três unidades de educação, de acordo com a ordem de preferência. Vale lembrar que todo processo é gratuito e que a confirmação da matrícula será condicionada à apresentação das documentações solicitadas.